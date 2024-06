EU-Wahl: Neuer Tiefpunkt für die Tiroler ÖVP

Minus wird überspielt

So kann Selbstreflexion auch aussehen. Keine Spur von Hinterfragen, analysieren. Man überspielt, dass das Minus bei dieser Wahl im Vergleich zu 2019 – mit 12,8% das zweitschlechteste bundesweit ist. Nur jenes in Salzburg mit 13,7% fiel drastischer aus. Man erwähnt auch nicht, dass die FPÖ in Tirol im Ländervergleich schwach ist. Nur Vorarlberg und Wien weniger blaue Wähler haben.