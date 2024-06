Verluste für ÖVP & Grüne, Jubel für FP, SP & Neos

Die Neos:

Sie dürfen sich – zumindest in Tirol auch zu den Siegern zählen. Ein Plus von 2,6% bedeutete in Summe 11,4%. Also nur hauchdünn hinter den Grünen landesweit auf Platz fünf. In acht der neun Tiroler Bezirke konnten die Neos aber wie erwähnt die Grünen überholen. Lediglich in der Stadt Innsbruck blieben sie auf Platz fünf, wenngleich dort mit 13,5% das beste Bezirksergebnis eingefahren wurde. Das schlechteste Bezirksergebnis setzte es für die Pinken in Lienz mit 9,6%.