EU-Wahl: Innsbruck stellt Ergebnis auf den Kopf

Koalition VP und Grüne in Innsbruck abgestraft

Zufrieden könnten auch die Neos sein, wenn sie bei der Wahl im April nicht aus dem Gemeinderat geflogen wären. Sie steigerten sich von 11 auf 13,5% (plus 2,49%). Die KPÖ, die auch 2019 angetreten war, erreichte 4,44% oder 1869 Stimmen. Was aber nur ein müder Abklatsch dessen ist, was bei der GR-Wahl geboten wurde, als ALI und KPÖ zusammen fast 7000 Stimmen lukrierten. Womit wir bei jenen Parteien angelangt wären, bei denen ein tiefrotes Minus vor dem Ergebnis steht. Da wären in erster Linie die Grünen zu nennen. 2019 noch auf Augenhöhe mit dem damaligen strahlenden Wahlsieger ÖVP (26 zu 26,95%), gingen diesmal 5176 Stimmen für sie verloren. Fast so schlimm wie bei der Kanzlerpartei selbst: Hier waren es knapp 6000.