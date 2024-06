Sommer in Salzburg lässt weiter auf sich warten

Nur eine kurze Verschnaufpause gab es am Wochenende für die Feuerwehr Abtenau: Sonntagabend zog die nächste Gewitterfront über die Gemeinde. Eine Sturmböe warf einen Baum auf die Pass Gschütt Straße. Die Feuerwehr rückte mit einer Kettensäge an. Am Radochsberg richtete der hohe Grundwasserspiegel erneut Schäden an. Wassermassen überfluteten drei Keller. Ein Haus war von einer kleineren Mure bedroht, die die Feuerwehr noch umleiten konnte.