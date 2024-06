Peinlich: Fahndungsbild zeigte den Falschen

Zusteller brach vor Supermarkt blutüberströmt zusammen

So ergangen ist es einem gebürtigen Serben in Wien. „Ich habe nichts gemacht“, beteuert er im Prozess unter Tränen. Die Staatsanwaltschaft Wien sieht das anders: Der Angeklagte soll am 26. Juni 2023 aus dem Nichts heraus in der Wagramer Straße einen Paketzusteller mit einem Messer attackiert und schwer verletzt haben.