„Kein Talent“: Mourinho schießt gegen Top-Nation

„Ich bin davon überzeugt, dass praktisch jeder so denkt wie ich. Portugal, England, Frankreich, dahinter kommen Deutschland und Spanien. Aber Italien als Europameister? Daran glaube ich nicht.“ Der Star-Coach fügte auch gleich seine Begründung an: „Ich glaube nicht, dass sie (Italien, Anm. d. Red.) genug Talent haben, um das Turnier zu gewinnen, sie haben die letzte EM gewonnen, aber ich glaube nicht an ein zweites Mal.“