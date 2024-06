Kuchl fixiert Rekord-Titel, Henndorf steigt ab

Trio feiert sofortige Salzburger Liga-Rückkehr

Zum Schützenfest verkam der Schlusstag in der 1. Landesliga. Wo feststeht: Drei Vorjahresabsteiger klettern sofort wieder in den Lift nach oben. Neumarkt zerfledderte Tamsweg zum Abschied von Coach Davare mit 8:0, ist Meister. Dahinter reihten sich ASV Salzburg (4:0 in Bergheim) und Hallwang (6:0 gegen Altenmarkt) ein. Zweiter Absteiger ist Bad Hofgastein: Die Pongauer holten in Anthering ein 2:2, hätten neben einem Sieg noch Schützenhilfe von Ex-Trainer Sametreiter gebraucht. Dessen Kapruner, die schon als Fixabsteiger festgestanden hatten, gingen aber 1:5 in Pfarrwerfen unter.