Briten-Außenminister fällt auf Fakeanruf herein

Auch ein kurzer Videoanruf habe stattgefunden, meldete die britische Nachrichtenagentur PA unter Berufung auf das Außenministerium in London. Während das Videotelefonat klar so ausgesehen habe, als sei es mit Herrn Poroschenko, sei der Minister dann misstrauisch geworden, zitierte PA am Freitagabend aus einem Statement des Ministeriums. Es seien Kontaktdaten verlangt worden und angesichts seiner Bedenken habe der Außenminister nicht mehr geantwortet.