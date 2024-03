IOC fällt auf Fake-Anruf aus Russland herein

Welche IOC-Funktionäre Ziel des Anrufs waren und was genau besprochen wurde, teilte der Dachverband nicht mit. In den vergangenen Monaten waren bereits die deutsche Altkanzlerin Angela Merkel, die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni, Prinz Harry und Popstar Elton John auf russische Trolle hereingefallen. Zuletzt hatte sich die Tonlage zwischen dem IOC und Russland verschärft. Russische Sportler dürfen bei Olympia in Paris nur unter neutraler Flagge teilnehmen. Von der Athletenparade bei der Eröffnungsfeier bleiben sie ausgesperrt.