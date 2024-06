Darum durfte 19-Jährige nach IS-Prozess nach Hause

Wie schafft man es, dass die Angeklagten nicht mehr straffällig werden? Diese Frage musste am Donnerstag ein Schöffensenat in Linz bei einem IS-Prozess gegen vier Angeklagte (16 bis 19 Jahre alt) beantworten. In den Online-Kommentaren auf krone.at war man über die vermeintlich milden Strafen verwundert. Walter Eichinger, Sprecher vom Landesgericht Linz, erklärte, wie es zu den unterschiedlichen Strafen kam.