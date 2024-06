19-jährige Mutter brachte Baby zu IS-Prozess

Den Islamischen Staat in sozialen Medien verherrlicht, auch offline neue Mitglieder angeworben und in der angemieteten Familienwohnung eine Moschee für extreme Islamisten eingerichtet haben sollen vier junge Oberösterreicher. Ein Iraker (16), ein Russe (17), ein Kroate und dessen österreichische Ehefrau nach islamischen Recht (beide 19) mussten sich deswegen am Donnerstag vor dem Landesgericht Linz verantworten.