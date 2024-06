Wie rasche Straßensperre sogar Tote verhinderte

Sie sind die „Helden von Aggsbach“! Nicht auszudenken, was passiert wäre, hätten die Straßendienstmitarbeiter am Montag nicht so rasch und vorsichtig auf der B33 bei Aggsbach im Bezirk Melk reagiert: Nachdem einige kleinere Steinbrocken auf die Straße gefallen waren, beschlossen die Bediensteten vor Ort sofort, die Straße zu sperren.