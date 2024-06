Hunderte Schäden: Das blaue Auge nach den Fluten

Erste fordern Hilfe-Tausender an

Jetzt geht es an die Aufräumarbeiten. Rasch und als unbürokratische Hilfe kündigte Arbeiterkammerpräsident Markus Wieser bis zu 1000 Euro Soforthilfe an. „Damit Schäden an Häusern und Wohnungen umgehend beseitigt werden können“, erklärt Wieser. Die Aktion fängt erst an zu laufen, bisher trudelte bei der AK eine Handvoll Meldungen aus den Bezirken ein.