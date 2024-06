Frauen belästigt und Begleiter niedergestochen

Ein Unbeteiligter hat sich am Donnerstagvormittag in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus in das Gespräch eines 37-Jährigen mit zwei Frauen eingemischt und sich diesen gegenüber anzüglich verhalten. Als deren Begleiter den Fremden zurechtweisen wollte, soll dieser ihn mit einem Messer niedergestochen haben. Dann ergriff der Mann die Flucht.