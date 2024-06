Nationalbank-Chef stimmte gegen EZB-Zinssenkung

EZB-Direktorin Isabel Schnabel will wegen der unsicheren Entwicklung der Preise im Euroraum nach ihrem ersten Zinsschritt nach unten nicht sofort weitere signalisieren. „Noch ist der Ausblick über die zukünftige Inflationsentwicklung zu unsicher, um weitere Zinsschritte in Aussicht stellen zu können“, sagte Schnabel am Freitag.