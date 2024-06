Kleine Theresa kam im Rettungswagen auf die Welt

Direkt danach setzten die Wehen ein. Fahrer Daniel alarmierte den Notarzt nach, währenddessen wurden Sanitäter Pascal und Annika, die gerade in der Ausbildung ist, zu Geburtshelfern, schildert das Rote Kreuz in einer Aussendung: „Die kleine Theresa erblickte um 05.28 Uhr kerngesund vor ihrem Elternhaus das Licht der Welt. Bereits vor dem Eintreffen des Notarztes konnte das Neugeborene abgenabelt und in eine Decke gewickelt der frisch gebackenen Mutter übergeben werden.“