„Malerei wird gern für tot oder überholt erklärt“

Es geht auch um Beziehungen

In der Galerie in der Schmiede in Pasching zeigt Veigl, der aus Steyr stammt und in Wien und Rotterdam studierte, unter dem Motto „Vertraute Gesellschaft“ neueste Gemälde, die urbanes Leben in großartigen Farben schildern. Über die Posen der Figuren deutet er zwischenmenschliche Beziehungen und Lebensgefühl an.