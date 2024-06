Nach „Krone“-Bericht: ÖBB mit neuer Spätverbindung

Unglücklich endete im Mai eine Zugfahrt für einige Fahrgäste in Wien. Wie berichtet, mussten Passagiere ohne Reservierung (aber mit gültigem Ticket) den Nightjet vom Hauptbahnhof nach Bregenz bereits in Meidling wieder verlassen. Auch Eva M. strandete damals kurz vor Mitternacht und musste auf ein teures Uber nach St. Pölten umsteigen. Gegenüber der „Krone“ schilderte sie ihre Erfahrung, die schlussendlich in einem Polizeieinsatz gipfelten. Laut Bundesbahnen war der Zug deutlich überfüllt, die Fluchtwege blockiert. Daher entschied man sich für den „Rauswurf“ der Kunden. Doch nun haben die ÖBB auf jeden Fall nachgebessert.