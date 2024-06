Trotz Ticket: Fahrgäste nachts aus Zug geworfen

Fluchtwege blockiert

Laut ÖBB war der Zug deutlich überfüllt, die Fluchtwege blockiert. Daher forderte man am Hauptbahnhof sowie in Meidling die Fahrgäste ohne Reservierung mehrfach via Durchsage auf, auszusteigen und in bereitgestellte Busse umzusteigen. Als sich diese jedoch weigerten, rief man die Polizei hinzu. So konnten schließlich einige Fahrgäste dazu bewegt werden, den Zug zu verlassen.