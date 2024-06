Marko über verlorene Dominanz und Horner-Frieden

Das Problem am RB20 von Dreifach-Weltmeister Max Verstappen ist einfach, dass das Auto beim Überfahren der Curbs schwierig zu beherrschen ist, dem Niederländer so auch wie in Monaco dann mal ein kleiner Fehler unterlaufen kann. Dr. Marko: „Ferrari ist da besser, auch vom Topspeed her. Fakt ist, wir fahren nicht als Favorit nach Kanada!“