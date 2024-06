Entscheidung um Sergio Perez‘ Zukunft gefallen!

62 Punkte Rückstand

„Checo“ wurde WM-Zweiter und trug so zum neuerlichen Gewinn der Konstrukteurswertung bei, die auch schon 2022 an das Red-Bull-Team gegangen war. Heuer liegt Perez nach acht von 24 Läufen nur auf dem fünften Gesamtrang und hat 62 Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Verstappen. Zuletzt war daher viel spekuliert worden, ob Perez ab 2025 von einem anderen Fahrer ersetzt wird. „Kontinuität und Stabilität sind für das Team wichtig“, begründete Teamchef Christian Horner vor dem Sonntag-Rennen in Montreal die Weiterverpflichtung. Perez und Verstappen zeichne eine „eine erfolgreiche und robuste“ Zusammenarbeit aus, sagte der Brite.