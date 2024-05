Helmut Marko: „Monaco wird auf Dauer nicht gehen“

Wertschätzung für Spielberg

Dass der Formel 1-Vertrag für den Red Bull Ring bis 2030 laufe, sei in den Augen von Marko eine „gewisse Beruhigung“, weil er kenne Strecken, wo teilweise das Dreifache an Antrittsgeld bezahlt werde. Er sehe diesen langfristigen Vertrag auch als eine „Wertschätzung für die Veranstaltung. Es sind so banale Dinge, aber es gibt nirgendwo in der ganzen Serie so reine Toiletten und Anlagen, der Verkehr ist optimal gelöst. In Imola beispielsweise ist dagegen Stau en masse.“ Zusätzlich empfinde er Spielberg als landschaftlich und architektonisch „unique“.