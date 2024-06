„Bei Wettsucht hilft nur ein Messer an der Kehle“

Die Zahlen sind besorgniserregend: 114 Personen haben im Vorjahr die Spielsuchtberatung in Wels aufgesucht. 89 waren tatsächlich spielsüchtig. Der Jüngste war mit 17 Jahren noch nicht einmal volljährig. „Im Schnitt sind die Personen 35 Jahre alt, haben schon 20.000 Euro verspielt und 15.000 Euro Schulden“, so Florian Meingast von der Beratungsstelle. Etwas mehr als die Hälfte der beratenen Personen schlitterten durch Spielautomaten in die Probleme, 43% wurden durch Sportwetten spielsüchtig.