„Wertschätzung wurde bisher nie wirklich gelebt“

An vielen steirischen RK-Ortsstellen, etwa in Graz-Stadt, nagt der Zahn der Zeit. Gibt es überhaupt Geld für eine Sanierung?

Es stimmt, es gibt in der ganzen Steiermark mehrere Ortsstellen, die sanierungsbedürftig sind. Bisher war es so, dass der Landesverband nur den Bau und die Sanierung von Bezirksstellen gefördert hat, die Ortsstellen sind dabei leer ausgegangen. Mir schwebt vor, dass ich beim Landesverband einen Baufonds einrichte, aus dem auch Bau und Sanierungsprojekte der Ortsstellen gefördert werden. Die Ortsstellen haben eine so wichtige Funktion, denn sie – und sonst niemand – lukrieren die freiwilligen Mitarbeiter. Sie stellen auch die emotionale Verbindung zum Roten Kreuz her. Die Leute sagen beim Spenden auch: „Bleibt das Geld eh bei uns? Wenn es nach Graz geht, spende ich nichts!“