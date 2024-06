Duell ums Rote Kreuz: Wer wird Präsident?

Alle vier Jahre wählt das steirische Rote Kreuz seinen Präsidenten. Am Dienstag ist es wieder so weit: Ab 17 Uhr findet in der Grazer Seifenfabrik die geheime Abstimmung statt. Anders als zuletzt 2019 (und die Jahre zuvor) gibt es für Amtsinhaber Werner Weinhofer mit Siegfried Schrittwieser einen Konkurrenten. Die „Krone“ bat beide zum Gespräch.