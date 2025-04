Wegen Tränen-Schiri! Real droht mit Barca-Boykott

„Real Madrid C. F. hält die heutigen öffentlichen Äußerungen der für das Finale der Copa el Rey am 26. April 2025 angesetzten Schiedsrichter für inakzeptabel“, stand in einer Erklärung des Klubs. Der Schiedsrichter und einige seiner Kollegen hätten sich in einem „drohenden“ Ton geäußert.