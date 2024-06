Siegfried Schrittwieser gewinnt Wahl haushoch

So spannend war die Wahl der neuen Rotkreuz-Spitze in der Steiermark wohl noch nie: Anders als bei der letzten Abstimmung 2019, sowie in den Jahren zuvor, trat dieses Mal erstmalig eine zweite Liste an – angeführt von SPÖ-Urgestein Siegfried Schrittwieser. Das politische Schwergewicht mit 40 Jahren Rotkreuz-Erfahrung hatte im Frühjahr verkündet, mit seiner „Reformgruppe“ den seit elf Jahren amtierenden Präsidenten Werner Weinhofer ablösen zu wollen – was nun tatsächlich gelungen ist.