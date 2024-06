Ein Jahr bis zum Start der „neuen Dimensionen“

In den Zukunftsmärkten wird KI eine Rolle spielen

Aber was wird in den Hallen, die in Summe über 7000 Quadratmeter umfassen werden, überhaupt produziert? Die Website verschafft dem Laien keine exakte Klarheit und nachdem sogar ein Insider zugibt, dass dies nicht ganz leicht zu erklären sei, fragte die „Krone“ die Chefin für Personal und Kommunikation, Manuela Vogt, im Werk in Wildermieming. „Wir wachsen stark, sind in Hall und hier an den Kapazitätsgrenzen und errichten daher eine dritte Betriebsstätte“, begründet Vogt den Schritt, „wir produzieren nicht für das Individuum als Endkunden, sondern liefern an Produktionsfirmen.“