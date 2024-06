Rifer haben jetzt den doppelten Postweg

Die Aufregung ist groß: Seit Jahresbeginn müssen Bewohner des Halleiner Ortsteils Rif in die Bahnhofsgegend, um nicht zugestellte Sendungen abzuholen. Jetzt ist die Wegstrecke nicht nur doppelt so weit (7,5 Kilometer), sondern der Weg führt zusätzlich durch Halleins oft staugeplagtes Zentrum. Bis mindestens Ende 2023 wurden die Sendungen noch beim 3,5 Kilometer entfernten Maximarkt Anif hinterlegt, Die neuen Zustände sorgen für Empörung. In den sozialen Medien beschweren sich mehrere Rifer über die Zustände.