Post-Probleme: Die Briefe lagen beim Bäcker

In der Tat. Mehrere enttäuschte „Krone“-Leser melden sich dieser Tage, in vielen Gemeinden – etwa in Anthering und Seekirchen – läuft die Zustellung nur äußerst holprig. Eine Seekirchnerin machte ihrem Ärger via Facebook Luft. „Entweder bekommen wir in Bayerham keine Post oder die Werbung oder auch Briefe der gefühlt ganzen Siedlung. Der Postbote schafft es meist nicht einmal einen Eingang weiter und wirft bei jedem Wind und Wetter die Post auf die Stiege“, schreibt sie erbost. Kurios: Immer wieder landen Briefe in einer benachbarten Bäckerei. „Wir holen nicht nur unser Gebäck, sondern bekommen auch unsere Briefe mit.“ Beschwerden hätten bislang nicht gefruchtet. Auch Pakete seien jüngst mehrmals verloren gegangen.