Erobern wir Gigi D’Agostino zurück!

Sogar der Schriftsteller Salman Rushdie, der am eigenen Leib erfahren musste, wozu Hass, Hetze und ideologische Zensur führen kann, sieht die „Cancel Culture“ unserer Zeit mit Besorgnis – egal, ob von rechts oder von links. „Wer Zensur unter bestimmten Bedingungen für nützlich hält, schadet damit in erster Linie jenen, denen er angeblich helfen will“, meinte er im „Spiegel“-Interview. Und bot in seiner Friedenspreis-Rede im Herbst eine so viel bessere Lösung: „Wir sollten weiterhin und mit frischem Elan machen, was wir schon immer tun mussten: schlechte Rede mit besserer Rede kontern, falschen Narrativen bessere entgegensetzen, auf Hass mit Liebe antworten und nicht die Hoffnung aufgeben, dass sich die Wahrheit selbst in einer Zeit der Lügen durchsetzen kann.“