„Nächste Nobelpreisträgerin soll aus Graz kommen“

Satte 440 Millionen Euro wurden für das neue Center of Physics in Graz in die Hand genommen – nun geht das Projekt in die heiße Bauphase. 1700 Studierende und 600 Mitarbeiter sollen hier künftig Spitzenforschung betreiben. Dadurch könnte der nächste heimische Nobelpreisträger aus Graz kommen, heißt es beim Spatenstich am Dienstag.