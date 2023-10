„Lost Place“ in Graz: Uni-Vorklinik vor dem Abriss

Dieser Schmäh war unvermeidlich: „Schaut aus wie nach einem Vorklinik-Fest“, lachen einige aus der kleinen Gruppe, die am Dienstag die Großbaustelle direkt am Grazer Uni-Campus besichtigte. Nun, ganz so drastisch werden die Folgen der legendären Studenten-Partys wohl nicht gewesen sein. Aber in den nostalgischen Erinnerungen wird offensichtlich: Hier geht ein Stück Hochschul-Geschichte zu Ende.