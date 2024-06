„L’amour toujours“: Altach will Tor-Hymne behalten

Gigi D’Agostinos Welthit „L’amour toujours“ ist bekanntlich in Verruf geraten, seit eine Horde „Wohlstandsverwahrloster“ auf der deutschen Schickimicki-Insel Sylt dazu rassistische Parolen gegrölt hat. Vielerorts wird die an sich komplett unverdächtige Schunkel-Nummer von den Playlists verbannt, der Vorarlberger Bundesligist SCR Altach will sie aber weiterhin spielen.