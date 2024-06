Auch OÖ führt jetzt Bezahlkarte für Asylwerber ein

Pressekonferenz am Montag

Jetzt zieht, wie am Samstag bekannt wurde, auch Oberösterreich nach. Ab Juli startet der Pilotbetrieb in ausgewählten Einrichtungen. Die Details zur Bezahlkarte werden am Montag in einer Pressekonferenz von Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP), Integrationslandesrat Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) und dem Roten Kreuz präsentiert.