Niedergestochener Islamkritiker war auch in Graz

Auftritt in Graz 2015 mit gerichtlichen Folgen

Auch in Österreich trieb er bereits sein Unwesen. So nahm er Ende März 2015 an einer Pegida-Kundgebung (für „Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes“) in Graz teil und hielt dort eine Rede. Dort soll er alle Muslime als potenzielle Terroristen bezeichnet haben. Diese Aussage hatte ein gerichtliches Nachspiel. Richterin Julia Riffl verurteilte ihn zu vier Monaten bedingter Haft sowie zu einer Geldstrafe von 960 Euro. Angezeigt den rechten Aktivisten damals die Grazer Grünen.