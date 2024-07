Im Land der vielen Chancen lebt Tichy ihren Traum

Ein Viertel ist abgehakt. Anastasia Tichy hat das erste von vier College-Jahren in Amerika hinter sich und weilt in der Sommerpause in Salzburg. Die „Krone“ bekam die Chance, die Studentin in ihrer Ferienzeit zu treffen. Gar nicht so einfach, denn an den wenigen Tagen, an denen sie daheim ist, wollen sie alle Verwandten und Bekannten treffen und hören, wie es ihr geht. „Ich war auch über Weihnachten für sieben Tage zuhause. Das war eine stressige Woche, weil jeder was von mir wollte“, erzählt sie. Stressig ist es auch in der Studienzeit in Amerika. Jeder Wochentag ist ziemlich gut durchgeplant, damit die College-Teilnehmer ihren Sport und ihr Studium gut vereinbaren können. Neunmal pro Woche wird trainiert, dadurch kommt man auf 20 Stunden. „Ich stehe immer um fünf Uhr auf, habe Training, dann Uni und jeden zweiten Tag danach nochmal Training“, gibt die Business Management-Studentin, die nun von Nebraska nach Kentucky wechselt, einen kleinen Einblick.