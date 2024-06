„Victor Bringt’s“ – auch außerhalb der Komfortzone

Das tun Vater und Sohn konstant, denn alleine die Gegenwart des jeweils anderen liegt bereits außerhalb ihrer eigenen Komfortzonen. Viktor, ein waschechter Hackler, will sich mit seinem Nachwuchs, ein sozialkritischer Philosophie-Student mit lackierten Fingernägeln, mit dem er lange keinen Kontakt hatte, zusammenraufen. Das versuchen die beiden, während sie Elektrogeräte ausliefern und dabei dank ihrer Kundinnen und Kunden in die großen und kleinen Themen des Alltags verwickelt werden. Was auch schon mal in einem schnöden Generationskonflikt und Männlichkeitsbewerb mit einem hochrangigen Ex-Soldaten (Heino Ferch) ausarten kann