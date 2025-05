Der betörende Fluch von Geld, Macht und Status

„Sirens“ handelt von Schwesternliebe und dem betörenden Fluch von Geld, Macht und Status. Dabei laufen die drei Hauptdarstellerinnen zur Höchstform auf – allen voran Moore, bei deren „Kiki“ man nie weiß, ob sie einem die Welt zu Füßen legen oder die Klippe am Rande ihres Anwesens hinunterstoßen möchte. Während die Protagonistinnen ihre Traumata aufarbeiten – oder nicht – und ihrem moralischen Kompass kalibrieren – oder nicht – changieren die fünf Folgen stetig zwischen Drama, Thriller und Komödie, um am Ende eine Frage im Raum stehenzulassen: Wer kann – und will – dem Fluch entkommen?