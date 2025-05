Oscarpreisträgerin sucht den Jungbrunnen in Wien

Hat Regisseur Guy Ritchie eine sonst sehr unverkennbare Handschrift, zerspargelt er sich diesmal etwas in den Werken anderer – von „Indiana Jones“ über „The Da Vinci Code“ bis hin zur „Thomas Crown Affäre“. Die Messlatte liegt also, wenig überraschend, hoch und kann selbst von den von einem zum nächsten Schauplatz springenden Superstars, wie Portman und Krasinski, nicht gestreift werden. Das Potenzial wäre ohne Zweifel da, aber „Fountain Of Youth“ ist am Ende ein durchschnittlicher Abenteuerfilm für ein verregnetes Wochenende, mit einem kleinen Lichtblick für heimische Seher: Der Film wurde nämlich zu einem guten Teil in und rund um die Nationalbibliothek gedreht sowie anderen Schauplätzen in Wien gedreht. Eine würdige „Indiana Jones“-Nachfolge ist es aber definitiv keine – da hätte auch der braune Filz-Hut nicht geholfen