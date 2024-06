Jugendbande prügelte 19-Jährigen ins Krankenhaus

Im Kampf gegen die wachsende Jugendkriminalität hat die Politik offensichtlich noch einiges zu tun. So kam es Donnerstagabend im Bereich des Maurer Hauptplatzes in Liesing – hier findet gerade ein Kirtag statt – zu einer wüsten Prügelattacke gegen zwei junge Wiener. Nach die Standeln und Fahrgeschäfte bereits geschlossen hatten, geriet das Duo mit mehreren unbekannten Jugendlichen in einen handfesten Streit.