Salzburger aus Schweizer EM-Kader gestrichen!

Für das Quintett ist das EM-Vorbereitungscamp in St. Gallen nach vier Tagen wieder vorbei. Monteiro und Okoh (21), der in der abgelaufenen Saison kein einziges Pflichtspiel für die Salzburger absolviert hatte, hätten in den Trainings „gute Leistungen gezeigt und werden für uns in Zukunft auf jeden Fall interessante Spieler sein“, erklärte Yakin. Innenverteidiger Gregory Wüthrich (29) von Meister Sturm Graz war nicht berücksichtigt worden.