Pkw-Lenker schleudert im Lustenauer Ried in Wiese

Einen unfreiwilligen Ausflug in die Botanik unternahm ein 28-jähriger Pkw-Lenker am Donnerstag gegen 7.30 Uhr zwischen Dornbirn und Lustenau. Von Dornbirn kommend, war er auf der Höchsterstraße in Richtung Lustenau unterwegs, als er im Kreuzungsbereich mit der Zellgasse die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor.