Basket-Profi Luka Brajkovic wechselt nach Italien

Der Vorarlberger Basketball-Profi Luka Brajkovic wechselt in der kommenden Saison zu Pistoia Basket nach Italien. Der Klub aus der Toskana hat das abgelaufene Spieljahr als Aufsteiger in die Serie A auf Platz sechs bzw. als Viertelfinalist unter 16 Teams beendet. „Big Luka“ ist am Mittwoch als erster Neuzugang präsentiert worden.