Schellhorn: „Europa ist nicht mehr so wichtig“

Die ÖVP lasse sich wegen eines „depperten Rindsfilet“ und „ein paar Kilo Rindfleisch“ vom Bauernbund an die Kandare nehmen, sagte NEOS-Mandatar Gerald Loaker. Landwirte und Klimaschützer reagierten entsetzt. So wie das Abkommen derzeit auf dem Tisch liege, komme es nicht in Frage, sagt Alexander Bernhuber (ÖVP) dazu im „Rainer Nowak Talk“.