„Keine Kontrolle“: Cruise fakte Helikopter-Absturz

„Tom sagte: ,Oh nein, oh nein‘ und ließ den Hubschrauber über London abstürzen“, erinnerte sich Powell an Cruises Scherz-Stunt. „Ich dachte mir: ,Bin ich der namenlose Typ, der mit Tom in einem rauchenden Loch mitten in London stirbt?‘“ Zum Glück entpuppte sich der Helikopter-Absturz nur als Streich und die beiden kamen sicher wieder am Boden an.