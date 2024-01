„Hollywood Adonis“ Glen Powell lässt Hüllen fallen

Powell jubelt über Film-Erfolg

Dazu postete der Star noch weitere „Hinter den Kulissen“-Fotos, die während des Drehs seiner romantischen Komödie mit Co-Star Sydney Sweeney entstanden waren. Als Kommentar setzte er darunter: „Es ist hart, die Reise von ,Anyone but You‘ (der US-Titel des Films, Anm.) in Worte zu fassen. Die Resonanz auf den Film ist surreal. Nicht nur kamen viele Zuschauer, jede Woche stiegen die Zahlen - was kaum ein Film von sich sagen kann. Und dank der Fans haben wir jetzt die 100 Millionen Dollar Grenze an den Kinokassen überschritten.“