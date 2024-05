Es war am frühen Abend des 1. Juni 1974, als im Linzer Stadion alle Dämme brachen – und für ganz Österreich war es die Sensation im Jahr der Fußball-Revolution. Schließlich war 40 Tage zuvor, am 21. April, in Österreich mit 158:38 Stimmen eine neue Bundesliga mit nur noch zehn Vereinen beschlossen worden. Während in der Nationalliga 16 gespielt hatten. Nun jedoch sollte nur noch Wien mit Rapid und Austria zwei Klubs stellen, alle anderen Bundesländer dagegen nur noch einen.