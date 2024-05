Milanovich war 1974 mehr als ein Meisterkapitän!

„Würde unter Pariser Clochards nicht auffallen“, lautete am 13. Februar 1974 in der „Krone“ ein Bildtext unter einem Porträt, das Ferdinand Milanovich zeigte. Neben den ebenfalls mit wild-wuchernden Bärten abgebildeten Fritz Ulmer, Herbert Rettensteiner, Peter Rath und Hans Scharmann. Der laut Text von einem Fan als „Reserve-Christus“ bezeichnet wurde – und 108 Tage später, am 1. Juni 1974, mit dem SK VÖEST im Fußball-Himmel war.