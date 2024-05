„Wir sind eine Familie und das nimmt einen mit!“

Auswirkung auf Pferd

Denn durch die Zwangspause musste Siegl den ursprünglichen Zeitplan umstellen, was wiederum Auswirkungen auf ihr Pferd hat. Denn die Generalprobe für Paris steigt bereits Ende Juni – „und normalerweise legt man nach so einem langen Turnier wie in Polen eine sechswöchige Pause ein“, so die Hargelsbergerin, „grundsätzlich ist aber noch genug Zeit, damit in Paris alles passt!“